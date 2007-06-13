Начался сезон взяток в вузах

В Тернополе задержана доцент одного из высших учебных заведений, которая установила “тарифы” на оценки, которые выставляла студентам.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Управления МВД Украины в Тернопольской области, 40-летняя кандидат наук, доцент кафедры перед началом сессии в конце мая прямо заявила студентам, сколько какая оценка стоит. “В частности, за тройку нужно было заплатить 50 грн., четверку - 100 грн., за пятерку - 150 грн.”, - рассказал начальник ЦОС Сергей ШВОРНИКОВ. Преподавательницу задержали во время получения взятки в размере 650 грн. работники Управления по борьбе с экономическими преступлениями.

Против нее возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 368 Криминального кодекса Украины.

Преподаватель признала свою вину, говорят в Центре общественных связей. На данный момент руководство вуза отстранило преподавательницу от приема экзаменов.