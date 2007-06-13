Кому предназначался радиоуправляемый взрыв на харьковской крыше?

20:38, 13 июня 2007
Общество
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Секретарь горсовета отстаивает свою кандидатуру

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