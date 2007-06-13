Погода на 14-18 июня

Завтра в западной части Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, ночью в восточной половине, а днем в восточных областях местами грозовые дожди; в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с. На остальной территории преимущественно без осадков.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20°; днем 26-31°, в южной части до 33°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 13-18°.

15-16 июня - переменная облачность. В западных и северных областях местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 16-21°, в западных, восточных областях и Крыму местами 13-15°; днем в южных, восточных и большинстве центральных областей 31-36°, на остальной территории 26-31°, в северных областях 16 июня 29-34°.

17-18 июня в южной, восточной части и Днепропетровской области сохранится знойная погода с температурой ночью 15-21° (в Луганской области и в Крыму 13-18°), днем 30-36°, преимущественно без осадков.

На остальной территории местами (17 июня в западных областях, днем 17 и ночью 18 июня в северных областях - почти повсюду) кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 14-20°, днем 17 июня 26-32°, 18 июня 22-28°; в западных областях ночью 12-18°, днем 20-26°.

В Киеве и области в четверг ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью 16-18°, днем около 30°; по области ночью 15-20°, днем 26-31°.

15-16 июня - местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, южный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 29-34°.

17-18 июня - кратковременные дожди, грозы (днем 18 июня местами), только ночью 17 июня без осадков. Температура ночью 15-20°; днем 17 июня 27-32°, 18 июня 22-27°.