Итальянцы поймали ”российского ниндзя”

Итальянская полиция арестовала россиянина, который в маске и черном комбинезоне грабил фермеров на севере страны, вооружившись ножом и луком.

Власти пытались найти "ниндзя" в течение нескольких недель. После задержания выяснилось, что под маской скрывался бывший российский солдат Игорь Вацлавич, передает Би-би-си.

Человек в черном обычно нападал на фермеров глубокой ночью. При этом он старался выбирать дома, расположенные в отдаленных районах, чтобы хозяева не могли быстро позвать на помощь.

Ворвавшись в дом, он натягивал тетиву лука и под угрозой выстрела заставлял итальянцев отдавать ценные вещи и деньги.

Обычно жертвы нападений бывали настолько испуганы, что сообщали о произошедшем только через несколько дней.

Все закончилось в ночь на понедельник.

В доме, куда ворвался "российский ниндзя", его уже ждал не растерявшийся пожилой крестьянин с ружьем. Фермер начал спускаться по лестнице, чтобы встретить грабителя, однако споткнулся на последней ступеньке, и его ружье случайно выстрелило.

Тогда нападавший выбежал из дома, вскочил на велосипед и попытался скрыться в ближайших кукурузных полях. Но за ним уже гналась полиция, быстро прибывшая на место происшествия.

В конце концов полицейские обнаружили его на заброшенной ферме и арестовали. У грабителя был изъят фонарик и прибор ночного видения.

В ответ на вопрос, что заставило его прибегнуть к такому необычному способу ограбления, Вацлавич ответил, что с детства любил читать про Робин Гуда.