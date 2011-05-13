Шахтерскую лампу-коногонку пронесут как факел через весь Донецк

13 мая в Донецке в рамках празднования 75-летия футбольного клуба «Шахтер» торжественно зажгут шахтерскую лампу-коногонку – символ труда горняков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФК «Шахтер», мероприятие начнется утром на шахте «Лидиевка», после чего пройдет «настоящий марафон» этой коногонки по Донецку. Так, шахтерская лампа побывает на железнодорожном вокзале, в торгово-развлекательном центре «Донецк Сити», в поселке «Текстильщик», в торговом центре «Континент» и на центральной площади парка им. Щербакова.

Продолжится праздничная эстафета на следующий день, 14 мая, в 20:30 с площади им. Ленина, и завершающим ее звеном станет стадион «Донбасс Арена», куда коногонку внесут в разгар гранд-шоу, посвященного юбилею клуба, заключили в пресс-службе.

Справка УНИАН. Футбольный клуб «Шахтер», основанный в 1936 году, в этом году отмечает свой 75-летний юбилей. «Шахтер» за последнее десятилетие стал самым успешным украинским футбольным клубом. ФК «Шахтер» — первый украинский клуб, который выиграл Кубок UEFA, успешно выступает в Премьер-лиге Украины.