Торги по акциям Укртелекома снова отменены

Намеченные на завтра аукционные торги по продаже 1% акций ОАО «Укртелеком» на Украинской фондовой бирже в очередной раз отменены, в связи с отсутствием заявок и гарантий на участие в торгах от потенциальных участников, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда госимущества.

Как сообщал УНИАН, стартовая цена уже неоднократно выставляемого на УФБ 1%-го пакета акций “Укртелекома” составляла 215 млн. 351,8 тыс. грн. Стартовая цена 1 акции - 1,15 грн. (номинальная цена 1 акции - 0.25 грн.).

Назначенные ранее торги по продаже 1%-ного пакета акций ОАО "Укртелеком" на Украинской фондовой бирже уже несколько раз не состоялись из-за отсутствия заявок.

По мнению аналитика Concorde Capital Александра ПАРАЩИЯ, возможными причинами слабой активности торговцев на аукционных торгах по продаже 1%-ного пакета акций ОАО «Укртелеком» могла стать высокая стартовая цена пакета, которая соответствует рыночной, а также неопределенность относительно дальнейшей судьбы самого предприятия, в частности его приватизации.