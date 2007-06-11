Ющенко остановил действие постановления правительства о контроле и обеспечении МВД

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом остановил действие постановления Кабинета министров Украины от 25 мая 2007 года №774 «Вопросы контроля и обеспечения деятельности органов и подразделений Министерства внутренних дел».

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Как отмечается, «названным постановлением министру внутренних дел Украины поручено, в частности, обеспечить соблюдение должностными и служебными лицами Министерства внутренних дел Украины требований Конституции и законов Украины, актов Кабинета Министров Украины, приказов Министра внутренних дел Украины, запретить передислокацию органов и подразделений внутренних войск без разрешения министра внутренних дел Украины (подпункт 2 пункта 1)». Кроме того, принято к сведению, что органы и подразделения внутренних войск для выполнения каких-либо задач используются только по приказу или по согласованию с министром внутренних дел Украины, а также предупрежден командующий внутренними войсками о персональной ответственности за несоблюдение внутренними войсками требований Конституции и законов Украины, приказов Министра внутренних дел Украины и названного постановления (пункт 2).

Указанным постановлением Кабинета министров Украины ограничены конституционные полномочия Президента Украины относительно обеспечения национальной безопасности, руководства в сферах национальной безопасности, предусмотренные пунктами 1 и 17 части первой статьи 106 Конституции Украины.

Именно во исполнение указанных конституционных полномочий главы государства, а также исходя из положений части второй статьи 102 Основного Закона Украины, был издан Указ Президента Украины от 25 мая 2007 года № 474 «О приведении системы управления внутренними войсками в соответствие с Конституцией Украины». Этим Указом с целью обеспечения предотвращения и нейтрализации реальных и потенциальных угроз национальным интересам, недопущения использования внутренних войск Министерства внутренних дел Украины в интересах определенных политических сил, что создает угрозу национальной безопасности Украины, приведения системы руководства внутренними войсками как воинским формированием в соответствие с Конституцией Украины внутренние войска выведены из подчинения министра внутренних дел Украины и подчинены Президенту Украины.

Однако, издавая постановление № 774, Кабинет Министров Украины проигнорировал указанный Указ Президента Украины, чем нарушил приведенные нормы Конституции Украины, а также положения статьи 4 Закона Украины «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Украины», по которым правовой основой деятельности внутренних войск являются, в том числе, указы Президента Украины.

Следовательно, постановление Кабинета Министров Украины от 25 мая 2007 года № 774 противоречит также части третьей статьи 106 Конституции Украины, которой установлено, что указы Президента Украины, выданные на основании и во исполнение Конституции и законов Украины, являются обязательными к выполнению на территории Украины, части третьей статьи 113 и пункту 1 статьи 116 Основного Закона Украины, которые обязывают Кабинет Министров Украины руководствоваться в своей деятельности, в частности, принятыми в соответствии с Конституцией и законами Украины указами Президента Украины, обеспечивать выполнение актов главы государства.

Постановлением Кабинета Министров Украины № 774 также поручено Министру внутренних дел Украины внедрить усиленный режим охраны административных домов Верховной Рады Украины, Генеральной прокуратуры Украины, Национального банка Украины, центральных органов исполнительной власти, других государственных органов в городе Киеве и Киевской городской государственной администрации, согласовав в случае необходимости осуществление мероприятий охраны с соответствующими органами и должностными лицами (подпункт 4 пункта 1).

Такое поручение Министру внутренних дел Украины предоставлено Кабинетом Министров Украины с превышением полномочий, поскольку вопрос относительно охраны Верховной Рады Украины, других определенных Президентом Украины важных государственных объектов и прилегающих к ним территорий и акваторий Управлением государственной охраны Украины урегулировано Законом Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц». Этим поручением нарушена также норма части первой статьи 117 Конституции Украины, которая обязывает Кабинет Министров Украины издавать постановления и распоряжения в пределах своей компетенции.

Выдавая постановление вопреки Конституции Украины, Закону Украины «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Украины», Закону Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц», Бюджетному кодексу Украины, Кабинет Министров Украины нарушил, кроме приведенных, также нормы части второй статьи 6 и части второй статьи 19 Конституции Украины, по которым органы исполнительной власти обязаны осуществлять свои полномочия в установленных Конституцией Украины границах, обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренными Конституцией и законами Украины.

Также сообщается, что в соответствии с пунктом 15 части первой статьи 106, статьи 150 Конституции Украины, статей 13, 40 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины» В.ЮЩЕНКО обращается в Конституционный Суд Украины для решения вопроса относительно конституционности постановления Кабинета Министров Украины от 25 мая 2007 года № 774 «Вопросы контроля и обеспечения деятельности органов и подразделений Министерства внутренних дел».

Принимать участие в конституционном производстве по этому представлению глава государства уполномочил заместителя главы Секретариата Президента Украины – Представителя Президента Украины в Конституционном Суде Украины Марину СТАВНИЙЧУК.

Как сообщал УНИАН, 25 мая правительство на своем внеочередном заседании приняло постановление о вопросе контроля и обеспечения деятельности органов и подразделений Министерства внутренних дел Украины.

В частности, правительство поручило министру внутренних дел Василию ЦУШКО обеспечить поддержку общественного порядка в Киеве с привлечением соответствующих органов и подразделений министерства, оперативно согласовывать с вице-премьер-министром Александром КУЗЬМУКОМ планирование и результаты выполнения своих обязанностей и информировать КМУ ежедневно к 10.00 и к 22.00.

Кроме того, правительство поручило В.ЦУШКО обеспечить соблюдение должностными и служебными лицами внутренних войск требований Конституции, законов Украины, актов Кабмина, приказов министра внутренних дел, а также принимать немедленные меры реагирования в случае выявления нарушений во время исполнения служебных обязанностей. Также Кабмин дал В.ЦУШКО ряд других поручений.