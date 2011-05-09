Погода на завтра

Завтра ночью на большей части территории Украины ожидается небольшой дождь, днем в южной части, восточных и большинстве центральных областей - кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град, при грозах порывы ветра 15-20 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью 6-11°, днем 15-20°, на Закарпатье - до 23°, в Крыму 13-18°; в горах ночью 1-6° тепла, днем 5-10°.

В Киевской области во вторник ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 15-20°. В Киеве температура ночью 8-10°, днем 17-19°.