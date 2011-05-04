Суд запретил партии «Русское единство» марш 9 мая во Львове

Львовский апелляционный административный суд сегодня удовлетворил апелляционную жалобу Львовской городской организации ВО «Свобода» относительно запрещения проведения массовых мероприятий 9 мая 2011 года политической партией «Русское единство».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО "Свобода", апелляционный суд под председательством судьи Андрея ЛИЩИНСКОГО отменил постановление Львовского окружного административного суда, который 13 апреля закрыл производство по делу относительно запрещения мероприятий партий «Русское единство» и «Родина» во Львове.

В пресс-службе партии напомнили, что 13 апреля Львовский окружной административный суд вынес решение о закрытии производства по делу об обязательстве ограничить право на мирные собрания политической партии «Русское единство» путем запрещения проведения массовых мероприятий 9 мая 2011 года этой политической партией.

16 апреля Львовская городская организация ВО «Свобода» подала апелляционную жалобу во Львовский апелляционный админсуд с требованием отменить постановление окружного админсуда о закрытии производства по делу от 13 апреля 2011 г. и направить дело для дальнейшего рассмотрения в суде первой инстанции.

Как сообщалось, ранее мэр Львова Андрей САДОВЫЙ назвал провокацией намерение партии «Русское единство» привезти во Львов 9 мая несколько сотен своих членов, чтобы они устроили марш по улицам города. Такие планы русские националисты аргументировали тем, что власть Львова якобы намерена запретить празднование Дня Победы в городе.