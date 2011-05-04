Судья за $3 тысячи обещал закрыть глаза и дело

Ареста не будет?

На взятке задержан судья Антрацитовского горрайсуда Луганской области. Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, судья требовал $3 тыс. взятки от частного предпринимателя за освобождение от уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 203-2 УК Украины (ведение игрального бизнеса) и возвращение изъятых 7-ми игральных автоматов. Ведется следствие.

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