Судья за $3 тысячи обещал закрыть глаза и дело

12:41, 04 мая 2011
Общество
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Ареста не будет?

На взятке задержан судья Антрацитовского горрайсуда Луганской области.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, судья требовал $3 тыс. взятки от частного предпринимателя за освобождение от уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.  203-2 УК Украины (ведение игрального бизнеса) и возвращение изъятых 7-ми игральных автоматов.

Ведется следствие.

 

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