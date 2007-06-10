СНГ ждет революционное совершенствование

Главы стран Содружества Независимых Государств обсуждают вопрос реформирования СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, на открытии заседания председатель СНГ, президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ отметил, что сотрудничество в рамках СНГ является одним из важных направлений внешней политики всех государств.

Он предложил к обсуждению вопрос реформирования СНГ. «Мы придаем исключительное значение реформированию Содружества, оптимизации его структур, в том числе и уставных органов – исполнительного комитета, совершенствование эффективности его деятельности», - подчеркнул Н.НАЗАРБАЕВ.

Он напомнил, что на одной из предыдущих встреч была создана рабочая межгосударственная группа на уровне заместителей внешнеполитических ведомств. Он сообщил, что группа подготовила проект концепции реформирования СНГ.

Исполнительный секретарь СНГ Владимир РУШАЙЛО рассказал, что в проекте концепции «предусматривается революционное совершенствование Содружества». Проект определяет основные цели СНГ, пути и перспективы, приоритеты, механизмы функционирования Содружества и его организационное совершенствование.

По словам В.РУШАЙЛО, в качестве основной цели СНГ определено в перспективе интегрирование политического и экономического объединения заинтересованных государств, обеспечивающее эффективное развитие каждого участника объединения.

В проекте концепции подтверждены приоритетные направления развития Содружества: развитие экономической интеграции, обеспечение стабильности безопасности, сотрудничество в гуманитарной сфере. Одновременно, по словам В.РУШАЙЛО, отмечена необходимость в углублении политического взаимодействия, выработки скоординированной миграционной политики, совместного решения экономических проблем, предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация последствий стихийных бедствий. Особого внимания требует, подчеркнул В.РУШАЙЛО, укрепление сотрудничества регионов и приграничных территорий. Также в концепции уделено внимание вопросу активизации межпарламентского сотрудничества.

В.РУШАЙЛО подчеркнул, что особое внимание уделяется экономическому сотрудничеству. В частности, вопрос завершения введения полномасштабного режима зоны свободной торговли, развитие взаимодействия в области транспорта, в том числе формирования сети международных транспортных коридоров на пространстве СНГ.

Также говорил В.РУШАЙЛО о вопросе сотрудничества в области энергетики, в частности об усилении надежности энергоснабжений и оптимизации использования топливно-энергетических ресурсов. Также говорилось о сотрудничестве в области добычи, транспортировки и транзита углеводорода, разработке крупных совместных инвестиционных проектов и в первую очередь в области транспорта и энергетики, создание финансово-промышленных групп.