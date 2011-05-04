Пройдет Всеукраинский съезд музеев
03:51, 04 мая 2011Общество
744
В Черкассах 20-23 мая пройдет внеочередной Всеукраинский съезд музеев.
Как сообщила корреспонденту УНИАН заместитель директора Черкасского областного краеведческого музея по научно-просветительской и выставочной работе Татьяна КАЙДАЛОВА, съезд пройдет в рамках подготовки к 150-летию со дня перезахоронения Тараса Шевченко.
В прошлом году в Черкассах состоялся первый Всеукраинский съезд музеев в рамках подготовки к празднованию 200-летнего юбилея со дня рождения Т.Шевченко
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter