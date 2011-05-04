Пройдет Всеукраинский съезд музеев

В Черкассах 20-23 мая пройдет внеочередной Всеукраинский съезд музеев.

Как сообщила корреспонденту УНИАН заместитель директора Черкасского областного краеведческого музея по научно-просветительской и выставочной работе Татьяна КАЙДАЛОВА, съезд пройдет в рамках подготовки к 150-летию со дня перезахоронения Тараса Шевченко.

В прошлом году в Черкассах состоялся первый Всеукраинский съезд музеев в рамках подготовки к празднованию 200-летнего юбилея со дня рождения Т.Шевченко