В Днепропетровской области поймали фальшивых милиционеров

В Днепропетровской области задержаны мошенники, которые под видом работников ГАИ обманывали водителей.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, вчера работники взвода ДПС задержали автомобиль "Мазда-6", в котором было обнаружено устройство, с помощью которого можно в автоматическом режиме изменить государственный номер и белый на синий (последний выдается исключительно для МВД - УНИАН). Кроме того, под решеткой радиатора злоумышленники установили специальные проблесковые маячки.

Во время осмотра автомобиля стражи порядка также нашли жилет, жезл для остановки транспортных средств и Правила дорожного движения Украины.

28-летний нарушитель задержан и доставлен в Новомосковский городской отдел милиции для выяснения всех обстоятельств. Личность пассажира «Мазды-6», который скрылся, установлена. Принимаются меры для его задержания.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания служебного лица) Уголовного кодекса Украины.