Во Львове отравились 14 школьников из Запорожья

30 апреля во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализировано 14 человек (ученики Еврейской гимназии ОРТ-АлеФ, 1993-1995 г.р. рождения), которые группой прибыли из г. Запорожья и проживали в гостинице „Львов”.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре МЧС Украины.

Предварительная причина заболевания – отравление продуктами питания.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС во Львовской области.