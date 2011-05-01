Во Львове отравились 14 школьников из Запорожья
13:45, 01 мая 2011Общество
1319
Дети - в больнице
30 апреля во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализировано 14 человек (ученики Еврейской гимназии ОРТ-АлеФ, 1993-1995 г.р. рождения), которые группой прибыли из г. Запорожья и проживали в гостинице „Львов”.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре МЧС Украины.
Предварительная причина заболевания – отравление продуктами питания.
Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС во Львовской области.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter