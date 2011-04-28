После заявлений главы ФРС курс доллара снизился

Бен Бернанке, глава Федеральной резервной системы - Центрального банка США - заявил, что основная процентная ставка по межбанковским кредитам останется на нынешнем крайне низком уровне, сообщает Радио Свобода.

На пресс-конференции в Вашингтоне в среду Бернанке отметил, что такое положение сохранится в течение еще как минимум полугода.

Это заявление вызвало дальнейшее снижение курса доллара, который в нынешнем году упал почти на 7 процентов - по отношению к группе шести других мировых валют.

Бен Бернанке отметил, что перспективы экономического роста в США сейчас оцениваются чуть менее позитивно, чем в начале года. По его словам, в стране возможен небольшой рост инфляции.