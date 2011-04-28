После заявлений главы ФРС курс доллара снизился
03:13, 28 апреля 2011Общество
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Такое положение сохранится минимум полгода
Бен Бернанке, глава Федеральной резервной системы - Центрального банка США - заявил, что основная процентная ставка по межбанковским кредитам останется на нынешнем крайне низком уровне, сообщает Радио Свобода.
На пресс-конференции в Вашингтоне в среду Бернанке отметил, что такое положение сохранится в течение еще как минимум полугода.
Это заявление вызвало дальнейшее снижение курса доллара, который в нынешнем году упал почти на 7 процентов - по отношению к группе шести других мировых валют.
Бен Бернанке отметил, что перспективы экономического роста в США сейчас оцениваются чуть менее позитивно, чем в начале года. По его словам, в стране возможен небольшой рост инфляции.
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