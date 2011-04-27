Кабмин увеличил смету реконструкции львовского аэродрома

Кабинет министров Украины распоряжением № 356-р от 20 апреля 2011 года утвердил представленный Министерством инфраструктуры скорректированный проект "Реконструкция аэродрома ГП "Международный аэропорт "Львов", разработанный "Украэропроектом", которым общая сметная стоимость строительства увеличена в 2,24 раза – до 2 млрд. 195,7 млн. грн.

Текст документа размещен на сайте правительства.

При этом Кабмин упразднил предыдущее распоряжение от 28 января 2009 года, которым был утвержден проект и титул данной реконструкции общей сметной стоимостью 978,6 млн. грн.

Согласно новому документу, в частности, стоимость строительно-монтажных работ составит 1 млрд. 617,8 млн. грн. (было 647,4 млн. грн.). Строительство планируется завершить в 2012 году.

Площадь несущих аэродромных покрытий с укрепленными обочинами по участкам, подлежащая реконструкции, согласно проекту составит 408,3 тыс. кв. м (против 376,8 тыс. кв. м), в т.ч. искусственной взлетно-посадочной полосы – 167,79 тыс. кв. м (против 180,15 тыс. кв. м), рулежных дорожек – 92,7 тыс. кв. м (против 59,6 тыс. кв. м), перронов (№ 1 и 2) – 147,8 тыс. кв. м (против 137 тыс. кв. м).

При этом в новом распоряжении указаны следующие параметры пускового комплекса (отсутствовали в предыдущем распоряжении): искусственная взлетно-посадочная полоса – 90,5 тыс. кв. м. Сметная стоимость строительства пускового комплекса указана в размере 1 млрд. 643,7 млн. грн.

Из общей сметной стоимости на 1 января 2011 года по пусковому комплексу выполнено работ на 662 млн. грн.

Напомним, согласно предыдущему распоряжению, данные работы планировалось завершить в 2011 году.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Львов» расположен на юго-западной окраине областного центра. Аэродром был построен в 1940 году для эксплуатации легких типов самолетов, был неоднократно реконструирован. Аэродром аэропорта «Львов» имеет одну взлетно-посадочную полосу класса В с искусственным покрытием размером 2510х45 м.