Марина Ставнийчук возвращается в ЦИК

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ «О Представителе Президента Украины в Центральной избирательной комиссии».

Этим указом назначена Представителем Президента Украины в Центральной избирательной комиссии Марина СТАВНИЙЧУК – заместитель Главы Секретариата Президента Украины – Представитель Президента Украины в Конституционном Суде Украины.

Также утверждено Положение о Представителе Президента Украины в Центральной избирательной комиссии в соответствии с которым Представитель назначается и освобождается от выполнения обязанностей Президентом Украины и выполняет свои обязанности на общественных началах.

Представитель Президента Украины в Центральной избирательной комиссии осуществляет постоянный мониторинг реализации мероприятий по обеспечению подготовки и проведения выборов и референдумов в Украине; вносит Президенту Украины предложения об осуществлении мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан, прав на участие в референдумах; вносит Президенту Украины предложения о подготовке проектов законов, а также проектов актов Президента Украины по вопросам, касающимся организации и порядка проведения выборов и референдумов в Украине, совершенствования деятельности Центральной избирательной комиссии, принимает участие в разработке таких проектов.

Представитель Президента Украины в Центральной избирательной комиссии имеет право в установленном порядке: 1) получать от Центральной избирательной комиссии, Кабинета Министров Украины, центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций необходимые документы и информационные материалы; 2) участвовать на заседаниях Центральной избирательной комиссии; 3) пользоваться информационными базами данных Секретариата Президента Украины, государственными, в том числе правительственными, системами связи и коммуникаций, другими техническими средствами; 4) вносить предложения о создании экспертных и рабочих групп по решению вопросов, связанных с обеспечением соблюдения конституционных прав граждан на участие в референдумах, свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Представитель Президента в ЦИК в установленном порядке взаимодействует со структурными подразделениями Секретариата Президента Украины, консультативными, совещательными и другими вспомогательными органами и службами, образованными Президентом Украины, комитетами, временными комиссиями и аппаратом Верховной Рады Украины, Секретариатом Кабинета Министров Украины, центральными и местными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными и другими организациями.

Организационное обеспечение деятельности Представителя Президента у ЦИК осуществляет соответствующее структурное подразделение Секретариата Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, вчера, 6 июня, В.ЮЩЕНКО своим указом назначил М.СТАВНИЙЧУК заместителем главы Секретариата Президента Украины – представителем Президента Украины в Конституционном Суде Украины.

Справка УНИАН. М.СТАВНИЙЧУК была членом Центральной избирательной комиссии с декабря 1999 г. и заместителем председателя ЦИК с декабря 2004 г.

1 июня текущего года ВР назначила новый состав ЦИК, и М.СТАВНИЙЧУК не вошла в этот состав.