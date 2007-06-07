У Луценко утверждают, что мегаблока с Нашей Украиной еще нет

Народный депутат V созыва, один из лидеров блока "Народная самооборона Юрия Луценко» Давид ЖВАНИЯ утверждает, что еще нет окончательного решения о создании единого блока при участии “Нашей Украины”, “Самообороны” и “Украинской правицы”, и переговоры на этот счет продолжаются.

Об этом он заявил корреспонденту УНИАН, комментируя сегодняшнее заявление лидера "Нашей Украины" Вячеслава КИРИЛЕНКО о завершении переговоров о создании мегаблока.

По словам Д.ЖВАНИИ, «мы вступили в стадию переговоров…». При этом он добавил, что это необходимо для того, чтобы стороны-участники переговоров создали предвыборную коалицию, а во время диалога будут определены все задачи сторон.

Кроме того, Д.ЖВАНИЯ заверил, что по завершении этих переговоров все стороны публично сделают общее заявление. В то же время Д.ЖВАНИЯ пообещал, что «затяжных переговоров не будет».

Как сообщал УНИАН, В.КИРИЛЕНКО заявил, что сегодня лидеры „Нашей Украины”, „Народной самообороны” и „Украинской правицы” достигли принципиального согласия об образовании общего избирательного блока, общем участии в выборах и вхождении в общую фракцию в новой Верховной Раде.

„Люди хотят, чтобы все демократические силы были вместе, и решение о создании общего блока является ответом на их справедливые ожидания”, - заявил лидер „Нашей Украины”.