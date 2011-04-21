Азаров просит на черноморский газ и нефть не расчитывать лет 10 минимум

Украина сможет добывать газ и нефть в промышленных объемах на шельфе Черного моря минимум через 10 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на семинаре с представителями региональных СМИ.

Он также сообщил, что в ближайшее время будет подписано мировое соглашение с компанией Vanco Prykerchenska Ltd., которая будет работать на шельфе.

«Мы сейчас ведем переговоры – мировое соглашение будем заключать. И придет эта компания, и пройдет лет десять, прежде чем мы добудем в промышленных объемах газ и нефть на нашем шельфе. Лет десять в лучшем случае, я это как специалист говорю», – сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ заявил, что Кабинет Министров Украины утвердил проект мирового соглашения с компанией Vanco Prykerchenska. При этом министр уточнил, что правительство пока не направляло проект мирового соглашения в Стокгольмский арбитраж.

Справка УНИАН. В 2006 году компания Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и в октябре 2007 года заключила с Кабинетом Министров Украины Соглашение о разделе продукции (СПР), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля 2008 года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

21 мая 2008 года Кабмин принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

17 июля 2008 года компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (Швеция) относительно конфликта по СРП.

До настоящего времени в Украине было заключено только одно соглашение о разделе продукции.

В июле 2010 года государство Украина и компания Vanco Prуckerchenska приостановили арбитражный процесс в Стокгольмском арбитражном суде и начали переговоры, целью которых является мирное урегулирования спора касательно Соглашения о разделе продукции.