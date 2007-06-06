Черномырдину не нравится демократия в Украине

Чрезвычайный и Полномочный посол России в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН считает «серьезным» высказывание Президента России Владимира ПУТИНА о том, что «в Украине дело идет к сплошной тирании».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЧЕРНОМЫРДИН сказал сегодня в ходе видеоконференции для украинских и российских журналистов.

В частности, на вопрос, как он расценивает соответствующее высказывание В.ПУТИНА - как иронию, шутку или серьезно - В.ЧЕРНОМЫРДИН отметил, что «Президенты не шутят». В тоже время он иронично заметил, что «судя по хлопцам, то это ласковое (замечание – УНИАН)».

Кроме того, на вопрос журналистов, разделяет ли он мнение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКА о том, что сегодняшние события в Украине являются демократическим процессом, В.ЧЕРНОМЫРДИН ответил, что как посол не может давать оценку событиям в Украине.

В то же время он добавил, что «мы, может, по-разному понимаем, что такое демократия… Мне такая демократия не нравится, но это еще ни о чем не говорит, кому-то еще не нравится, а кто-то ее обожает».

Он также выразил уверенность, что Украина сама найдет выход из сложившейся ситуации. «Украина разберется, достаточно грамотный народ», - сказал В.ЧЕРНОМЫРДИН.

По его мнению, украинский народ даст свою оценку заявлениям Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, В.ПУТИН в интервью западным СМИ, говоря о ситуации с демократией за пределами России, отметил: "Я о постсоветском пространстве вообще уже не говорю. Была одна надежда на ребят из Украины, но и те просто полностью себя дискредитировали, там дело идет просто к сплошной тирании. Полное нарушение Конституции, всех законов и так далее".