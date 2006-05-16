Украина отменила ограничительную пошлину на российский сироп

Украина отменила ограничительную пошлину на ввоз из Российской Федерации сахарных сиропов.

Соответствующее постановление Кабинета Министров Украины от 13 мая №670 обнародовано на правительственном портале.

Согласно документу, Украина также отменила ограничительную пошлину на ввоз крахмальной патоки из России, Белоруссии, Грузии и Молдавии.

При этом Кабмин поручил таможенным органам принять к сведению, что операции смешивания, в том числе разбавление водой, добавление ароматизаторов, какао, любых других веществ, не отвечают критерию достаточной переработки при определении страны происхождения продуктов переработки сахара-сырца и сахара белого, которые ввозятся на таможенную территорию Украины (в том числе на условиях соглашений о свободной торговле), если продукты такой переработки классифицируются по кодам согласно УКТВЕД 1702, 1704, 1806 и 2106.

Справка УНИАН. 14 апреля 2004 года Кабмин своим постановлением (№ 473) изъял из режима свободной торговли с Российской Федерацией сахарные сиропы. При этом размер пошлины на импорт в Украину указанной российской продукции составлял 0,3 евро за 1 кг.