Украина отменила ограничительную пошлину на российский сироп
...но таможня должна следить за смешиванием
Украина отменила ограничительную пошлину на ввоз из Российской Федерации сахарных сиропов.
Соответствующее постановление Кабинета Министров Украины от 13 мая №670 обнародовано на правительственном портале.
Согласно документу, Украина также отменила ограничительную пошлину на ввоз крахмальной патоки из России, Белоруссии, Грузии и Молдавии.
При этом Кабмин поручил таможенным органам принять к сведению, что операции смешивания, в том числе разбавление водой, добавление ароматизаторов, какао, любых других веществ, не отвечают критерию достаточной переработки при определении страны происхождения продуктов переработки сахара-сырца и сахара белого, которые ввозятся на таможенную территорию Украины (в том числе на условиях соглашений о свободной торговле), если продукты такой переработки классифицируются по кодам согласно УКТВЕД 1702, 1704, 1806 и 2106.
Справка УНИАН. 14 апреля 2004 года Кабмин своим постановлением (№ 473) изъял из режима свободной торговли с Российской Федерацией сахарные сиропы. При этом размер пошлины на импорт в Украину указанной российской продукции составлял 0,3 евро за 1 кг.