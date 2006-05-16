В Украине пройдут грозовые дожди

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. В западной части, а утром и днем и в северных областях грозовые дожди, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с; в западных областях днем сильные дожди, в Карпатах и на Закарпатье очень сильные. На остальной территории преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 18-23°, в южной части местами до 27°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 18-19 мая - переменная облачность. Временами дожди, местами грозы, в Крыму, южных, центральных и восточных областях местами град, шквалы 15-20 м/с (18 мая на юге Левобережья, 19 мая в западной части страны и северных областях без существенных осадков). Ветер северо-восточный (18 мая в южной части, 19 мая в западных и северных областях южный), 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, на юге до 14° (19 мая в северных областях 3-8° тепла); днем 17-22°, 18 мая на юге Левобережья и в Крыму до 26°, в северной половине страны 12-17°.

20-21 мая - в западных, местами в северных, центральных (20 мая и в восточных областях) кратковременные дожди, грозы; на остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью 7-12°, в восточных областях 4-9° тепла; днем 18-24°, на юге и Закарпатье до 27°.

В Киеве и области в среду ожидается переменная облачность. Утром и днем кратковременные дожди, грозы, слабый град. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, при грозах порывистый. Температура в Киеве ночью 9-11°, днем около 20°; по области ночью 7-12°, днем 18-23°.

18-19 мая - переменная облачность. 18 мая ночью дожди, грозы, местами град, днем небольшой дождь; 19 мая без существенных осадков. Ветер северо-восточный с переходом на южный, 7-12 м/с. Температура 18 мая ночью 6-11°, днем 12-17°; 19 мая ночью 3-8° тепла, днем 17-22°.

20-21 мая - местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 7-12°, днем 19-24°.