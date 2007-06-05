Верка Сердючка повлияла на имидж Полтавы

Сегодня сессия городского совета Полтавы приняла решение о награждении Андрея ДАНИЛКО отличием территориального общества «Почетный гражданин города Полтавы».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Полтавского горсовета, за это решение проголосовало 38 депутатов, двое были против и трое воздержались.

Комментируя это решение, городской председатель Андрей МАТКОВСКИЙ сказал, что оно учитывает мнение 60% полтавцвчан. «А.ДАНИЛКО самостоятельно прошел нелегкий путь от художественной самодеятельности до второго места на «Евровиденьи» и этим он способствует росту имиджа Полтавы. И, что не менее важно, своим творчеством он помогает нам бороться с теми недостатками, которые есть в нашем обществе и в нашей культуре», – отметил он.

По данным исследования, проведенного социологичной группой «Общественного проекта «Украинский демократический круг» (Киев) и социологами Психолого- педагогического общества города Полтавы «СПАННА», положительно к присвоению А.ДАНИЛКО звания «Почетный гражданин Полтавы» относятся 60% жителей города, негативно – 24%, не определились 16%.