Милиционера будут судить за убийство трех пенсионерок

Прокуратура Харьковской области завершила расследование и направила в суд уголовное дело против бывшего работника Волчанского районного отдела милиции, который убил трех женщин преклонных лет.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на первого заместителя прокурора Харьковской области Александра КИРИЛЮКА.

По его данным, 40-летний мужчина, будучи работником милиции, на протяжении 2009-2010 годов совершил 2 кражи и 3 разбойных нападения, во время которых убил три человека. Одну женщину преклонных лет милиционер убил ударом металлического предмета по голове, проникнув в ее домовладение для кражи. Еще двух одиноких пожилых женщин злоумышленник задушил также после проникновения в их домовладения.

Бывший милиционер обвиняется по пунктам 6,13 ч.2 ст.115 (преднамеренное убийство), ч.3 ст.187 (разбой с проникновением в жилье), ч.2 ст.185 (повторная кража) Уголовного кодекса Украины.