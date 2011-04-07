В ЕС рассказали, что нужно для отмены визового режима с Украиной

Доверие является самым важным фактором, необходимым для отмены виз со стороны Европейского Союза для Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН заявил высокопоставленный дипломат ЕС.

«Намного важнее в этом процессе, чем скорость – доверие. Чтобы было ясно, что мы говорим правду; не обещаем того, что не можем выполнить; не критикуем друг друга публично, а решаем сложные вопросы за закрытыми дверьми. И нужна последовательность – чтобы при смене правительства не менялись позиции», - сказал собеседник агентства.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, означает ли это, что Украина не имеет такого доверия со стороны ЕС, дипломат сказал, что сейчас обе стороны находятся «в фазе, когда все это строится».

Комментируя призыв Верховной Рады Украины к Евросоюзу пересмотреть отношение к визовой политике и отказаться от термина «долгосрочная перспектива» применительно к безвизовому диалогу, дипломат сказал, что вопрос визовой политики состоит из двух частей: технической и политической.

Касаясь технической части, он подчеркнул необходимость создания условий защиты персональных данных, обмена информацией, защиты документов, пограничного контроля. При этом собеседник агентства отметил, что эти условия выставлялись всем странам, желавшим добиться безвизового режима с Евросоюзом.

Говоря о политической составляющей вопроса, дипломат заявил о необходимости дать четкие сигналы о том, что отмена визового режима не будет представлять угроз «с точки зрения безопасности и миграции».

При этом он напомнил опыт балканских стран, с некоторыми из которых у ряда стран-членов ЕС возникли сложности после отмены краткосрочных виз из-за наплыва нелегальных мигрантов.

Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз начали безвизовый диалог 29 октября 2008 года.

22 ноября 2010 года ЕС предоставил Украине План действий по отмене виз, предполагающий законодательных изменений, ратификации ряда международных документов и надлежащей имплементации этих решений на практике.