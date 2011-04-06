Милиционер переписал на себя квартиры подопечных алкоголиков

В Одессе к уголовной ответственности привлекается бывший милиционер, который незаконно завладел двумя квартирами граждан.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, установлено, что бывший оперуполномоченный Управления борьбы с незаконным оборотом наркотиков ГУМВД Украины в Одесской области на протяжении 2010-2011 лет, превышая полномочия работника милиции, с использованием поддельных документов, в группе лиц, незаконно завладел двумя квартирами жителей города, злоупотреблявших алкогольными напитками.

Кроме того, экс-милиционеру инкриминируется злоупотребление служебным положением, незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, сбыт наркотических средств.

Сейчас досудебное следствие предпринимает меры для выявления других эпизодов преступной деятельности задержанного.