Эксперт не верит, что крестьяне сразу побегут продавать землю
Нормативная оценка на рынок не повлияет?
Повышение нормативной оценки земли не повлияет на ее рыночную стоимость.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в ходе круглого стола, организованного Институтом Горшенина, заместитель председателя Государственного агентства земельных ресурсов Украины Николай КАЛЮЖНЫЙ.
По его словам, нормативная оценка земли не повлияет на ее рыночную стоимость.
«Если с 1 января 2012 года открывается рынок земель сельскохозяйственного назначения, земля больше 5-6 тыс. грн. покупаться не будет. У нас будет очень большое предложение и не очень большой спрос на эту землю. Нормативная оценка у нас будет примерно 22 тыс. грн., а рыночная цена будет 5-6 тыс. грн.», - отметил Н.КАЛЮЖНЫЙ.
По его словам, в первую очередь повышение нормативной оценки необходимо для повышения арендной платы за землю. «Если человек на сегодня получает 300-350 грн. за 1 га арендной платы, а после того, как введем нормативную оценку земли, - 700 грн. Я думаю, что большинство не побежит продавать. Главное - нам надо минимизировать последствия введения в действие закона о рынке земли - чтобы люди не побежали продавать землю», - сказал Н.КАЛЮЖНЫЙ.
По его мнению, для того, чтобы Государственный земельный фонд смог выкупить у крестьян, желающих продать, их землю, ему необходимо дополнительно выделять около 5 млрд. грн. в течение трех лет. «Чтобы удовлетворить средствами рынок, нужно не более 5 млрд. грн. каждый год. Через три года продажа земель сельскохозяйственного назначения будет составлять 1-2%», - отметил Н.КАЛЮЖНЫЙ.
Как сообщал УНИАН, Государственное агентство земельных ресурсов Украины рассчитывает на введение увеличенной в два раза нормативной денежной оценки земли максимум с 1 июня 2012 года.
По данным Госземагентства, на сегодняшний день нормативная денежная оценка земли сельскохозяйственного назначения составляет 11,9 тыс. грн. за гектар пашни, арендная плата за 1 га пашни – около 300 грн. При этом в Европе 1 га сельскохозяйственной земли оценивается в 2-3 тыс. евро (в странах Евросоюза - около 5 тыс. евро), а арендная плата за 1 га земли составляет около 300 евро.