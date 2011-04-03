«Константин Ольшанский» прибудет для эвакуации украинцев 4 апреля

Большой десантный корабль «Костянтин Ольшанський» прибудет в пассажирский терминал международного морского порта города Триполи для эвакуации украинцев 4 апреля в 10.00 по местному времени.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.

Граждане Украины, желающие возвратиться из Ливии на Родину на корабле «Костянтин Ольшанський», должны сообщить о своем решении посольство Украины в Ливии и прибыть в указанное время к месту сбора (напротив гостиницы RadissonBlu AlMahary Hotel).

Украинцы могут обратиться в посольство по телефонам:+218-21-360-86-65, +218-21-360-86-64 или Департамент консульской службы (ДКС) МИД Украины: +380-44-238-16-57.

МИД призывает всех граждан Украины, которые в настоящее время находятся в Ливии, воспользоваться возможностью и оставить территорию этой страны на украинском корабле, сообщив о своем решении посольство Украины в Триполи.

В сообщении говорится, что по состоянию на 2 апреля украинские дипломаты оповестили о возможности эвакуации 827 украинских граждан.

Посольство Украины в Ливии будет продолжать работу по формированию списков граждан Украины и иностранцев, желающих оставить территорию Ливии на корабле «Костянтин Ольшанський».

МИД также отмечает, что в рамках эвакуационных мероприятий в феврале и марте с территории Ливии эвакуированы 514 граждан Украины.