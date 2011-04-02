В Москве проходит церемония прощания с Людмилой Гурченко

В Москве началась церемония прощания с выдающейся киноактрисой, народной артисткой СССР Людмилой Гурченко.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, к Центральному дому литераторов пришли сотни людей, которые хотят проводить в последний путь актрису.

Гроб с телом актрисы установлен на сцене Большого зала Дома литераторов. Рядом стоит множество венков от политиков, деятелей культуры и друзей.

«Чувства переполняют – ушла из жизни любимая актриса, очень хороший человек, актриса моего детства. Мы всей семьей ее любим», - сказала одна из поклонниц таланта Л.Гурченко.

Церемония будет проходить с 10.00 до 12.00 и попрощаться с Л.Гурченко смогут все желающие. Семья Л.Гурченко отменила гражданскую панихиду, поэтому после прощания актрису похоронят на Новодевичьем кладбище.

Как сообщал УНИАН, Л.Гурченко скончалась в Москве 30 марта на 76-м году жизни от сердечного приступа.

Родилась Л.Гурченко 12 ноября 1935 года в Харькове. В 1958 году окончила ВГИК. В 1956 году на экраны вышла музыкальная комедия Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь", где Л.Гурченко исполнила сделавшую ее знаменитой песню "Пять минут".

Также среди наиболее известных работ Л.Гурченко - роли в фильмах "20 дней без войны", "Пять вечеров", "Любимая женщина механика Гаврилова" (1982), "Вокзал для двоих" (1983), "Любовь и голуби" (1984). В 2000-е годы вышли такие фильмы с ее участием, как "Старые клячи" (2000), "Женское счастье" (2001), "Если завтра в поход..." (2004), "Карнавальная ночь-2, или Пятьдесят лет спустя" (2006). Фильмография актрисы включает более 80 лент.

Л.Гурченко - народная артистка СССР (1983). Награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2000) и III степени (2005) и почетным знаком "Общественное признание" (1998).

В ноябре прошлого года Л.Гурченко отметила 75-летие. Накануне юбилея она сняла фильм "Пестрые сумерки", к которому сама написала музыку, сама сыграла главную роль и сама спела. До самого последнего времени актриса продолжала выступать на сцене и сниматься в клипах.