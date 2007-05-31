Депутаты признали неадекватными действия “Беркута”

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности признал действия сотрудников органов внутренних дел во время событий, которые произошли 27 мая на НСК "Олимпийский" во время футбольного матча, неадекватными существующей угрозе общественному порядку.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Верховной Рады.

По данным пресс-службы, такое решение было принято после того, как члены профильного комитета заслушали информацию министра внутренних дел Украины по поводу событий во время футбольного матча.

Также члены Комитета обсудили подробности событий 27 мая и заслушали объяснения заместителя министра внутренних дел по поводу данной ситуации.

После длительной дискуссии члены Комитета приняли решение обратиться к Генеральной прокуратуре Украины с просьбой дать правовую оценку событиям, которые произошли 27 мая на НСК "Олимпийский" в городе Киеве.

Комитет рекомендует министру внутренних дел провести расследование с целью привлечь к надлежащей ответственности лиц, виновных в этих событиях.

Как сообщалось, во время футбольного матча “Динамо”-“Шахтер”, за которым с трибуны наблюдали премьер-министр и Президент Украины, произошли столкновения между “Беркутом” и фанатами “Динамо”. Как утверждают болельщики, драка и избиение милицией сотен людей (в частности женщин и детей) началось после того, как на трибунах были зажжены файеры.

За противоправные действия и неповиновение работникам милиции были задержаны 22 человека.