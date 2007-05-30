Три руководителя харковской милиции увольняются вслед за начальником

Подали в отставку трое заместителей начальника Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

Как сообщил корреспонденту УНИАН источник в структуре областной милиции, рапорты об увольнении по собственному желанию написали: начальник милиции общественной безопасности ГУ УМВДУ в Харьковской области Валерий ЛЮТЫЙ, начальник уголовный милиции Валентин ФЕСЮНИН, а также заместитель начальника областной милиции по работе с персоналом Константин МАСЛИЙ.

Собеседник агентства сделал предположение, что причиной отставки всех троих заместителей, а также рапорт об увольнении самого начальника областной милиции Игоря РЕПЕШКО, который подал его днем ранее, является «неудовлетворительная, как решила Коллегия МВД, робота харьковской милиции по большинству направлений».

Как стало известно корреспонденту УНИАН, завтра в Харьков должны прибыть трое заместителей министра МВД Украины, которое в ходе рабочей поездки представят нового начальника областной милиции. Им может стать Станислав КРЫЖАНИВСКИЙ, который до этого возглавлял Управление МВДУ на транспорте.