Столичная организация ПР вручит школе-садику “Пізнайко” медицинскую аппаратуру

9-30 - Состоится церемония вручения первой отечественной школе-садику “Пізнайко” для детей с недостатками зрения от столичной организации Партии регионов уникальной медицинской аппаратуры, которая позволит восстановить детское зрение до 100 %. Впервые в Украине будет передан в детское заведение авторефрактометр, который позволяет делать самую современную диагностику и выявлять на начальном уровне широкий спектр глазных заболеваний. Приглашены: народный депутат Украины, лидер Киевского городского отделения Партии регионов Василий Горбаль, депутаты Киевсовета фракции Партии регионов - А.Омельяненко, В.Филиппов, А.Рыбак, к.м.н. Тамара Голикова, родители (ул Дегтяревская, 6-А, детская школа-садик “Пізнайко”). Телефон 8-050-311-11-39