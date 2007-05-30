Ющенко не собирается отменять ”безукоризненный” указ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что не собирается отменять свой указ об освобождении Святослава ПИСКУНА от должности генерального прокурора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Украинском доме.

По словам Президента, исходя из правовых обстоятельств, которые были взяты им при подписании указа об освобождении С.ПИСКУНА и назначении исполняющим обязанности Виктора ШЕМЧУКА на должность генерального прокурора, он руководствовался исключительно правовыми принципами.

«Я не намерен отменять свой указ в интересах возвращения Святослав ПИСКУНА в статус генерального прокурора. Действия Президента были безукоризненны», - отметил В.ЮЩЕНКО.

По его словам, если кто-то хочет выдвинуть это как политическое требование, то для него оно будет неприемлемым.