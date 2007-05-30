В Вене украли скрипку Страдивари

Скрипка Страдивари, оценивающаяся в два с половиной миллиона евро, была украдена из сейфа в частном доме в Вене, сообщает AFP.

Из сейфа была похищена еще одна скрипка, работы Вильома, французского мастера 19 века, стоимостью в 120 тысяч евро и два смычка, вместе оценивающиеся в 12 тысяч евро. Владелец, скрипач сорока девяти лет, обнаружил пропажу в воскресенье вечером, вернувшись домой с концерта в Германии. Вор вскрыл сейф с помощью автогена и скрылся с награбленным, когда скрипач вошел в дом.

Интерпол объявил преступника в розыск. Его личность пока не установлена, свидетелей преступления не было.

Антонио Страдивари - известнейший в мире скрипичный мастер 17-18 веков. Его скрипки считаются лучшими в мире и очень высоко ценятся. На сегодняшний день скрипок Страдивари сохранилось не более шестисот.

Лента.ру