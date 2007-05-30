В УНИАН состоится презентация Первого Национального диска хора «Щедрик»

1 июня 2007 года о 12:30 на пресс-конференции в УНИАН при поддержке первой Национальной сети супермаркетов металла УГМК будет презентован Первый Национальный диск всемирно известного Киевского детского хора «Щедрик».

Диск состоит из 12 песен, записанных на основе произведений отечественных авторов Г. Леонтовича, Г. Лисенко, П. Козицкого, О. Кошыця, а также современных авторов В. Зубицкого и Г. Суржи. Именно поэтому альбом назвали национальным.

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