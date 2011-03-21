Сотрудник колонии передал наркотик заключенному

Суворовский районный суд Херсона вынес приговор в отношении 26-летнего младшего инспектора Северной исправительной колонии №90 (Херсон), который пытался передать заключенному коноплю.

Об этом УНИАН сообщила пресс-офицер управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Херсонской области Гаяне ОГАНЕСЯН.

Согласно сообщению, инспектор в сентябре 2010 года пытался пронести в колонию для передачи заключенному 18,1 грамм наркосодержащей конопли.

В результате сотрудник колонии осужден на 5 лет и 2 месяца лишения свободы с отбытием наказания в уголовно-исполнительном учреждении закрытого типа и конфискацией принадлежащему ему на правах частной собственности имущества.