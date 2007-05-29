20-летняя танцовщица завоевала титул Мисс Вселенная-2007 (фото)
Украинка вошла в Топ-15
|Рийо Мори. Фото АР
20-летняя танцовщица Миори получила из рук обладательницы титула Мисс Вселенная- 2006 пуэрториканки Сулейки Риверы Мендосы "переходящую" диадему, украшенную бриллиантами и жемчугом работы японского ювелира Микимото.
Второе место досталось первой красавице Бразилии Наталии Гимарайс, а третье - представительнице Венесуэлы Ли Хонайтис.
Мисс США Рейчел Смит, чьи шансы на победу угасли, когда она оступилась и упала во время показа вечерних туалетов, завершила конкурсный марафон четвертой.
Представляющая на конкурсе Украину Людмила Бикмулина вошла в Топ-15 лучших девушек Вселенной.
Во втором туре в финальной десятке не оказалось ни одной красавицы из Европы. В десятку вошли представительницы Анголы, Бразилии, Индии, Японии, Кореи, Мексики, Никарагуа, Танзании, Венесуэлы и США.
Среди конкурсанток не было представительницы Швеции, чьи девушки трижды завоевывали звание Мисс Вселенная. 20-летняя Исабель Винквист отказалась от участия в конкурсе, поскольку многие шведы считают, что он искажает образ современной женщины. Со своей стороны организаторы конкурса утверждают, что отбирают умных, хорошо воспитанных и образованных участниц.
Две участницы мероприятия отличились нестандартной внешностью. Первой за всю историю проведения конкурса растафарианкой стала "Мисс Ямайка", чьи волосы были скручены в длинные дреды, а голова "Мисс Танзания" была выбрита наголо.
|Мисс Ямайка. Фото Reuters
|Мисс Танзания. Фото Reuters
По материалам Корреспондент, Лента.ру