20-летняя танцовщица завоевала титул Мисс Вселенная-2007 (фото)

Представительница Японии Рийо Мори получила титул Мисс Вселенная-2007, победив на завершившемся в столице Мексики Мехико Международном конкурсе красоты.

20-летняя танцовщица Миори получила из рук обладательницы титула Мисс Вселенная- 2006 пуэрториканки Сулейки Риверы Мендосы "переходящую" диадему, украшенную бриллиантами и жемчугом работы японского ювелира Микимото.

Второе место досталось первой красавице Бразилии Наталии Гимарайс, а третье - представительнице Венесуэлы Ли Хонайтис.

Мисс США Рейчел Смит, чьи шансы на победу угасли, когда она оступилась и упала во время показа вечерних туалетов, завершила конкурсный марафон четвертой.

Представляющая на конкурсе Украину Людмила Бикмулина вошла в Топ-15 лучших девушек Вселенной.

Во втором туре в финальной десятке не оказалось ни одной красавицы из Европы. В десятку вошли представительницы Анголы, Бразилии, Индии, Японии, Кореи, Мексики, Никарагуа, Танзании, Венесуэлы и США.

Среди конкурсанток не было представительницы Швеции, чьи девушки трижды завоевывали звание Мисс Вселенная. 20-летняя Исабель Винквист отказалась от участия в конкурсе, поскольку многие шведы считают, что он искажает образ современной женщины. Со своей стороны организаторы конкурса утверждают, что отбирают умных, хорошо воспитанных и образованных участниц.

Две участницы мероприятия отличились нестандартной внешностью. Первой за всю историю проведения конкурса растафарианкой стала "Мисс Ямайка", чьи волосы были скручены в длинные дреды, а голова "Мисс Танзания" была выбрита наголо.

По материалам Корреспондент, Лента.ру