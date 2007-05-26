Соломенский суд не рассматривал дело о восстановлении Пискуна

15:07, 26 мая 2007
Общество
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Комментарий из Секретариата Президента

Судебного дела о восстановлении в должности генерального прокурора Святослава ПИСКУНА нет у Соломенском суде Киева.

Об этом сегодня журналистам сказал заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН.

«Служба представительства Президента в судах официально обратилась в Соломенский суд с вопросом, вынесено ли такое решение (о восстановлении С.Пискуна на должности Генпрокурора – УНИАН). Соломенский суд нам официально ответил «...Такого дела нет в суде», - сказал И.ПУКШИН.

Журналистам был представлен официальный ответ Соломенского райсуда за подписью и.о. председателя Владимира МОСКАЛЮКА.

«Соломенский районный суд города Киева сообщает, что по регистрационным данным такое дело в Соломенском районном суде не зарегистрировано», - говорится в документе. В то же время И.ПУКШИН не исключает, что «судья мог на колене, на кухне, у себя дома написать любой документ, но это вопрос для правоохранительных органов». Он отметил, что Секретариат Президента обратится в правоохранительные органы по поводу данного решения. Кроме того, он заметил, что видел фотокопию указанного решения, и оно не предусматривает немедленного вступления в силу.

«Даже если допустить, что якобы вынесено решение о восстановлении С.Пискуна на должности генерального прокурора – это решение не подлежит немедленному выполнению. Любое восстановление на должности Президентом осуществляется путем издания соответствующего указа», - подчеркнул И.ПУКШИН.

Как сообщал УНИАН, 25 мая С.Пискун сообщил журналистам возле помещения Генеральной прокуратуры Украины, что Соломенский районный суд г. Киева восстановил его на должности генерального прокурора.

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