Мороз и Янукович уехали, Ющенко продолжает встречу с Тимошенко и Кириленко

В Секретариате Президента Украины проходит встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО и лидером “Нашей Украины” Вячеславом КИРИЛЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.

Как сообщал УНИАН, перед этим почти три часа – с 21.00 почти до полуночи - длилась встреча В.ЮЩЕНКО с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, председателем Верховной Рады Украины пятого созыва Александром МОРОЗОМ, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Иваном ПЛЮЩЕМ и Ю.ТИМОШЕНКО.

Несколько минут назад А.МОРОЗ и В.ЯНУКОВИЧ уехали из Секретариата. А перед этим в Секретариат Президента зашел В.КИРИЛЕНКО.