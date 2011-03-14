У Азарова считают, что мотивировали предприятия выходить из тени

В этом году в Украине из Государственного бюджета на региональный уровень будет направлено около 18 млрд. грн.

Об этом сообщил на пресс-конференции в Донецке министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО, передает кореспондент УНИАН.

«Мы впервые сделали ударение на передачу функций, на передачу определенных источников местным органам самоуправления. Я вам скажу цифру, она у меня в памяти, - общий ресурс, который передается из центрального бюджета на региональный уровень, он достигает (в 2011 году) около 18 млрд. грн.», - сказал министр.

Он отметил, что в новом Налоговом и Бюджетном кодексах «впервые за годы Независимости нашего государства предусмотрено, что 50% прибыли, которая получается в регионе, в результате превышения плановых показателей, остается в распоряжении регионов».

«То есть, есть мотивация для того, чтобы предприятия выходили из тени», - подчеркнул Ф. ЯРОШЕНКО.

Кроме того, одним из источников доходов в местные бюджеты он назвал акцизный сбор, который в 2011 году «будет оставаться на местах в достаточных раз мерах».

«У нас есть такой сбор, который называется «акциз». Он всегда был централизован. Впервые в истории в этом году у нас также 50% от поступлений сверхплановых останется у громады», - сообщил министр.

При этом он добавил, что эти средства «люди будут абсолютно их использовать там, где считают нужным, и ни центральные органы, ни правительство, ни Минфин, никто не имеет права вмешиваться и распоряжаться этими деньгами».

Кроме того, многие платежи по упрощенной системе налогообложения также переданы на местный уровень, отметил Ф. ЯРОШЕНКО.

«И общая сумма эта составляет 18 млрд. грн. То есть, сегодня есть все законодательные основания для того, чтобы была большая мотивация для того, чтобы бюджеты на местах формировались самодостаточно», - заключил глава Минфина.