Налоговая: физлиц-предпринимателей стало 2,7 млн.

В январе-феврале 2011 года количество физических лиц – предпринимателей увеличилось на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года и на 1 марта т.г. составило 2,732 млн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), переданном УНИАН.

Согласно сообщению, общее количество налогоплательщиков, находящихся на учете в ГНСУ, за указанный период увеличилось на 2,7% и на 1 марта т.г. составило 3,894 млн., в том числе количество юридических лиц – на 3,3%, до 1,162 млн.

Зарегистрированных плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС) на 1 марта т.г. насчитывалось 272,920 тыс., из них юрлиц – 243,543 тыс., физлиц-предпринимателей – 29,377 тыс.

В январе-феврале 2011 года зарегистрировано около 2,9 тыс. новых плательщиков НДС, из них 13,4% – по добровольному решению, 60,9% – в связи с достигнутыми объемами налогооблагаемых операций (300 тыс. грн.).

Кроме того, аннулированы регистрации около 14 тыс. плательщиков НДС, из них по решению налогового органа – 44%.

В госреестре на 1 марта 2011 года числилось 44,55 млн. физлиц-налогоплательщиков. В течение января-февраля т.г. в госреестре зарегистрировалось 82,6 тыс. граждан, из них 5,5 тыс. – иностранцы.