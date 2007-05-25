ПРЕЗИДЕНТ ВЫВЕЛ ВНУТРЕННИЕ ВОЙСКА ИЗ ПОДЧИНЕНИЯ МВД

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом вывел внутренние войска из подчинения Министерства внутренних дел и подчинил их главе государства.

Об этом идет речь в Указе Президента Украины “О приведении системы управления внутренними войсками в соответствие с Конституцией Украины”, текст которого обнародован на официальном сайте главы государства.

Документ подписан “с целью обеспечения предотвращения и нейтрализации реальных и потенциальных угроз национальным интересам, недопущения использования внутренних войск Министерства внутренних дел Украины (далее – внутренние войска) в интересах определенных политических сил, что создает угрозу национальной безопасности Украины, приведения системы руководства внутренними войсками как военным формированием в соответствие с Конституцией Украины, во исполнение части второй статьи 102, пунктов 1 и 17 части первой, части третьей статьи 106, пункта 1 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины”.

Глава государства постановил вывести внутренние войска из подчинения министра внутренних дел Украины и определить, что внутренние войска являются подчиненными Президенту Украины.

Командующему внутренних войск Александру КИХТЕНКО Президент поручил безотлагательно довести этот Указ до командования и личного состава внутренних войск.

На А.Кихтенко также возложена персональная ответственность за неукоснительное выполнение этого Указа.

Контроль за выполнением этого Указа осуществляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.