Пшеничного вызвали на допрос в СБУ

Исполняющего обязанностей председателя Конституционного Суда Валерия ПШЕНИЧНОГО вызвали на допрос в следственное управление Службы безопасности Украины.

Как сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь главы СБУ Марина ОСТАПЕНКО, В.ПШЕНИЧНОМУ была вручена повестка и он ее принял и расписался.

"Его вызвали на 10.00, но пока я не могу сказать, пришел ли он", - заявила она.

По ее информации, В.ПШЕНИЧНІЙ вызывается как свидетель по нескольким уголовным делам.

В то же время в Партии регионов не исключают, что на В.ПШЕНИЧНОГО в СБУ будет оказано давление, поскольку повторное решение Шевченковского райсуда подтвердило легитимность КС и разблокировало его работу.