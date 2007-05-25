Пшеничного вызвали на допрос в СБУ
11:08, 25 мая 2007Общество
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И.о. председателя КС вручили повестку
Исполняющего обязанностей председателя Конституционного Суда Валерия ПШЕНИЧНОГО вызвали на допрос в следственное управление Службы безопасности Украины.
Как сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь главы СБУ Марина ОСТАПЕНКО, В.ПШЕНИЧНОМУ была вручена повестка и он ее принял и расписался.
"Его вызвали на 10.00, но пока я не могу сказать, пришел ли он", - заявила она.
По ее информации, В.ПШЕНИЧНІЙ вызывается как свидетель по нескольким уголовным делам.
В то же время в Партии регионов не исключают, что на В.ПШЕНИЧНОГО в СБУ будет оказано давление, поскольку повторное решение Шевченковского райсуда подтвердило легитимность КС и разблокировало его работу.
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