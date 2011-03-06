В Крыму задержали турецкую браконьерскую шхуну

Сотрудники пограничной службы задержали в 80 милях от крымского побережья в исключительной (морской) экономической зоне Украины турецкую рыболовецкую шхуну, на борту которой обнаружены 25 километров сетей, предназначенных для незаконного вылова камбалы-калкана, и сухой лед для хранения улова.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Азово-Черноморского управления Государственной пограничной службы Украины.

На шхуне «Топчу» находились 12 граждан Турции и один украинец.

Шхуну отбуксировали в Севастопольский морской рыбный порт, где она будет находиться до вынесения решения суда.