В Крыму задержали турецкую браконьерскую шхуну
18:22, 06 марта 2011Общество
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Нашли 25 километров сетей
Сотрудники пограничной службы задержали в 80 милях от крымского побережья в исключительной (морской) экономической зоне Украины турецкую рыболовецкую шхуну, на борту которой обнаружены 25 километров сетей, предназначенных для незаконного вылова камбалы-калкана, и сухой лед для хранения улова.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Азово-Черноморского управления Государственной пограничной службы Украины.
На шхуне «Топчу» находились 12 граждан Турции и один украинец.
Шхуну отбуксировали в Севастопольский морской рыбный порт, где она будет находиться до вынесения решения суда.
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