Ликарчук: украинское образование в состоянии коллапса

Бывший директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь ЛИКАРЧУК считает, что украинское образование находится в состоянии коллапса. Такое мнение он высказал в своей статье, опубликованной в газете «Зеркало недели. Украина» (№8, 5-11 марта 2011 г.)

И.ЛИКАРЧУК привел результаты Всемирного опроса Американского института общественного мнения Дж. Геллапа о количестве довольных системой образования. «В Украине оно составляет лишь 38%, тогда как в Беларуси - 52, Российской Федерации - 42, США - 70, Германии - 59%. Аналогичные результаты показывают социологические исследования, проведенные в Украине. Так, по итогам исследования Института Горшенина (август 2010 г.), качество образования, предоставляемого современной украинской школой, 34,4% граждан Украины оценивают на «тройку», а каждый пятый (20,2%) - на „двойку“. Иными словами, более половины украинских граждан считают, что качество образования в Украине не отвечает требованиям», - пишет И.ЛИКАРЧУК.

По его мнению о плачевном состоянии украинского образования свидетельствуют и данные внешнего независимого оценивания (ВНО), которое проходили лучшие выпускники общеобразовательных школ Украины. «Максимально возможное количество баллов (53) за выполнение теста по математике в 2010 году получили лишь 188 абитуриентов из 111 тысяч сдававших. Показатель среднего балла характеризуется цифрой 11,9. И это при том, что 58% заданий теста, по результатам психометрического анализа, можно отнести к категории „легкие“ и „оптимальные“. А если учесть то, что в тесте не было заданий, в которых нужно было показать умение их выполнять, а не только определить конечный итог, то ситуация еще хуже. Ненамного лучше результаты по гуманитарным предметам. Максимально возможное количество тестовых баллов по украинскому языку набрали восемь абитуриентов из 252 тысяч сдававших тест; по истории Украины - один из 139 тысяч», - приводит статистику эксперт.

По его мнению, украинский педагог поставлен в условия, когда он не может эффективно выполнять миссию учителя, так как уровень заработной платы у учебных заведениях не отвечает потребностям нормальной жизни. «Заработная плата, которую получают преподаватели высшей школы, заставляет их или искать другую работу, или же дополнительные заработки, часто пренебрегая при этом элементарными требованиями педагогической этики и академической среды», - отмечает И.ЛИКАРЧУК.

Вместе с тем, по его мнению, бюджетное финансирование образовательных расходов в Украине далеко не самое худшее. «В Украине в 2000-2007 годах они составляли 5,3% внутреннего валового продукта, тогда как в Германии - 4,4%, Японии - 3,4%, Испании - 4,4%, Италии - 4,3%, США - 5,5%, Франции и Великобритании - 5,6%. То есть государственное финансирование образовательной деятельности в Украине - на уровне наиболее развитых стран мира, а то и превышает его. Но беда в том, что этих денег едва хватает на мизерную заработную плату и коммунальные расходы», - пишет И.ЛИКАРЧУК.

Он убежден, что коллапс образовательной системы в Украине обусловлен, «архаичной системой управления образовательной отраслью, отсутствием эффективного финансового менеджмента в образовании и катастрофическим отставание образовательной жизни от общественных потребностей».

Как сообщал УНИАН, 6 января т. г. на правительственном портале были обнародованы постановления Кабинета министров № 5 и №6 от 5 января об освобождении И.ЛИКАРЧУКА от должности директора Украинского центра оценивания качества образования и назначения на эту должность Ирины ЗАЙЦЕВОЙ. 13 января экс-заместитель И.ЛИКАРЧУКА Галина СОЛОДКА сообщила на пресс-конференции, что И.ЛИКАРЧУК обжалует в суде решение правительства о своем освобождении от должности директора Украинского центра оценивания качества образования.