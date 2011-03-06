В Черкассах бесплатно будут прививать от гепатита В

В Черкассах начат социальный проект по профилактике гепатита В. При поддержки МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИДу в Украине» около 300 черкащан, относящихся к группам риска, смогут в ближайшее время пройти бесплатную вакцинацию от гепатита В. Об этом корреспонденту УНИАН сообщила директор Благотворительного фонда «ВАМ» Мария УШКОВА.

По словам М.УШКОВОЙ, Украина имеет самую высокую распространенность ВИЧ/СПИДа в Европе. В последнее время растут показатели заболеваемости и гепатитами. Поэтому профилактика гепатитов на сегодняшний день является чрезвычайно актуальной. И благотворительные организации реализовывают социальные проекты, связанные с профилактикой гепатита В. В прошлом году пилотные проекты с успехом прошли в Киеве, Одессе и Николаеве.

Согласно этому благотворительному проекту, на одного человека приходится около 1,5 тыс. грн. Государство не в состоянии выделять такие средства, как могут это сделать благотворительные фонды. А этот проект в первую очередь ориентирован на группы риска.

Черкащане, относящиеся к этим группам риска, могут обратиться в поликлинику №4 г. Черкасс. Сначала пациентов осмотрят врачи и проконсультируют психологи, прививка будет проходить под строгим наблюдением врачей. Вакцина, которой будут прививать, применяется уже давно, ею прививаются врачи, работающие с кровью. Помощь будет оказываться анонимно и конфиденциально.