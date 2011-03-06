В Шостке открыли областной диагностический центр

В городе Шостка Сумской области торжественно открыт областной диагностический центр.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской облгосадминистрации, во время открытия медицинского учреждения, председатель Сумской ОГА Юрий ЧМЫРЬ подчеркнул, что это событие – это практическая реализация программ и реформ, инициированных Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Для нас главное - заботиться о здоровье нации. И сегодня открытие этого учреждения – это реальный шаг к улучшению качества медицинского обслуживания жителей северных районов Сумской области: Середино-Будского, Ямпильского, Шосткинского, Глуховского, Кролевецкого», – отметил руководитель региона.

Как заверила директор Сумского областного диагностического центра в городе Шостка Светлана СТЕНЬКО, учреждение оснащено оборудованием, которое позволяет делать широкий спектр диагностических исследований организма человека. Здесь собраны лучшие специалисты, что позволит пациенту пройти полное обследование в одном центре. Планируется принимать 160 посетителей за смену.

На создание диагностического центра в Шостке из областного бюджета в 2011 году было дополнительно выделено 3 миллиона гривен.