Украине выделили национальный домен .УКР

Международная корпорация имен и адресов в Интернете ICANN приняла решение о выделении Украине национального домена .УКР

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информации Украины.

«Получение национального домена Украиной – событие мирового масштаба в Интернет сообществе», - отметил председатель Госинформнауки Владимир СЕМИНОЖЕНКО.

По его словам, подобное решение является важным шагом на пути построения в Украине информационного общества. Отныне информационные ресурсы станут более доступными, поскольку можно будет пользоваться украинским языком.

В.СЕМИНОЖЕНКО сообщил, что переход на национальный домен нуждается в соответствующей подготовке технической инфраструктуры. Эта работа будет вестись Координационным советом Украинского сетевого информационного центра, который создан в 2003 году.

Напомним, что в 2010 году к числу стран, которые получили национальные домены, присоединилась Россия.