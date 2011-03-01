На Донбасе водитель выстрелил в мужчину, сломавшего зеркало на его авто

В г. Краматорске Донецкой области водитель выстрелил в мужчину, который сломал зеркало на его автомобиле.

Об этом сообщил сайт «Новости Краматорска».

Согласно сообщению, молодой человек обратился в травмпункт за медицинской помощью с огнестрельными ранениями. По словам пострадавшего, он шел по обочине дороги и случайно задел зеркало автомобиля, который проехал слишком близко. Зеркало оказалось поврежденным. Водитель вышел из машины, начал возмущаться, а затем выстрелил в молодого человека из травматического пистолета и скрылся.

В больнице пострадавшему поставили диагноз: слепые огнестрельные ранения в области левой голени и левой лопатки.

По факту происшествия милиция проводит расследование.