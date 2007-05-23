Кивалов: Секретариат Ющенко пытается дестабилизировать работу КС

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам правосудия Сергей КИВАЛОВ считает, что Секретариат Президента пытается дестабилизировать работу Конституционного Суда Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на парламентских слушаниях на тему: «О состоянии правосудия в Украине».

По его словам, именно Конституционный Суд должен поставить точку в политическом противостоянии.

С.КИВАЛОВ отметил, что не успел КС открыть производство по делу о роспуске парламента, как «уже развернулась общенациональная кампания по дискредитации судьи-докладчика по этому делу Сюзанны СТАНИК». По словам С.КИВАЛОВА, «официальные документы СБУ и Генеральной прокуратуры не подтвердили ничего из опубликованного» в СМИ.

Он считает, что указы Президента об освобождении судей КС С.СТАНИК, Валерия ПШЕНИЧНОГО и Владимира ИВАЩЕНКО являются «шедеврами правового нигилизма».

С.КИВАЛОВ подчеркнул, что не было соблюдено ни одной из процедур, «предусмотренных Конституцией, законом и регламентом суда». Он считает, что нет никаких фактов нарушения этими судьями присяги. По его словам, причина их освобождения в том, что они «добросовестно исполняли свои обязанности, руководствуясь Конституцией».

С.КИВАЛОВ убежден, что председателя КС Ивана ДОМБРОВСКОГО выбрали «следующей жертвой, применив к нему все рычаги давления, которые доступны Банковой, и 17 мая таки заставили его уйти в отставку».

После этого, по словам С.КИВАЛОВА, что «из Банковой был сделан очередной удар» - речь идет о заявлении Дмитрия ЛИЛАКА с просьбой отставки с должности судьи КС.

Кроме того, С.КИВАЛОВ подчеркнул, что 21 мая «президентская команда пошла ва-банк и обратилась в Голосеевский районный суд столицы, требуя по-сути запретить работать Конституционному Суду». С.КИВАЛОВ напомнил, что этот суд отказал Президенту в открытии производства по его иску.

С.КИВАЛОВ отметил, что президентская администрация «отказывается признавать Конституционный Суд собственной страны и его решения». По его словам, «она открыто препятствует работе Конституционного Суда». «Такого безобразия нет ни в одной стране Европы», - подчеркнул С.КИВАЛОВ.

Он считает, что «всем политическим и государственным деятелям Украины и, в первую очередь, гаранту Конституции необходимо срочно пересмотреть свое отношение к судебной системе». По словам председателя комитета ВР, если «рухнет судебная система, то рухнет и все государство».